Salzburgs Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl stehen fest

Acht Parteien treten am 29. September an, drei Parteien sind diesmal nicht mehr dabei. Die Landeswahlbehörde hat am Donnerstag die Reihung auf dem Stimmzettel beschlossen und alle acht wahlwerbenden Gruppen zugelassen.

Acht Parteien sind am 29. September im Land Salzburg bei der Nationalratswahl zugelassen. Jetzt ist auch offiziell, wer die Spitzenkandidaten sind und wer an wählbarer Stelle aufscheint. Die Landeswahlbehörde hat am Donnerstag die Vorschläge für die Landesparteilisten und die drei Regionlisten sowie die Reihung auf dem Stimmzettel beschlossen. "Alle acht wahlwerbenden Gruppen, die eine Kandidatur eingereicht haben, haben die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt", sagt Landeswahlleiter Michael Bergmüller.

Für den Beschluss macht die Landeswahlbehörde eine sogenannte Prüfung hinsichtlich Vorliegen eines Ausschlussgrundes von der Wählbarkeit. "Das heißt: Wir prüfen, ob die Kandidatinnen und Kandidaten das passive Wahlalter von 18 Jahren erreicht haben, die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und natürlich noch nicht schwerwiegend vorbestraft sind", erklärt Bergmüller.

Die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien

Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten im Land Salzburg sind Peter Haubner (ÖVP), Cornelia Ecker (SPÖ), Volker Reifenberger (FPÖ), Josef Schellhorn (NEOS), Renée Schroeder (JETZT), Astrid Rössler (GRÜNE), Kay-Michael Dankl (KPÖ) und Christoph Schütter (WANDL).

ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, GRÜNE und KPÖ treten in allen drei Regionalwahlkreisen an. Die Liste JETZT kandidiert in Salzburg-Stadt und Flachgau/Tennengau, die Liste WANDL nur in der Stadt Salzburg.

Die Reihung der Parteien auf dem Stimmzettel richtet sich wie üblich nach dem Ergebnis der vergangenen Nationalratswahl, wenn sie im Nationalrat vertreten waren, oder ansonsten nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlages. Die Liste WANDL tritt heuer erstmals an. Im Vergleich zu 2017 fehlen heuer in Salzburg die Freie Liste Österreich von Dr. Karl Schnell (FLÖ), die Liste Roland Düringer - Meine Stimme GILT (GILT) sowie Die Weissen (WEIßE).



Quelle: SN