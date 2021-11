Salzburgs SPÖ-Chef: "Dieser Lockdown trägt eindeutig die Handschrift der ÖVP"

David Egger kritisiert Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Gesundheitsreferent Christian Stöckl scharf. Beide sollten überlegen, "ob sie die Richtigen sind, weil sie versagt haben".

SPÖ-Chef David Egger und Klubobmann Michael Wanner wollten am späten Donnerstagvormittag über die Sondersitzung des Landtags informieren, die die Partei beantragen wird. Kurz davor kündigte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer einen Lockdown nicht nur für sein Bundesland, sondern auch für Salzburg an. Eine Steilvorlage für die SPÖ, erneut die Coronapolitik der Landesregierung zu kritisieren: "Die Verantwortlichen und die Politik haben versagt", sagte Egger. "Dieser Lockdown trägt eindeutig die Handschrift der ÖVP, von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesrat Christian Stöckl." Beide hätten bewiesen: "Sie können es einfach nicht." Und beide müssten sich nun überlegen, "ob sie die Richtigen sind, weil sie versagt haben".

Die Aneinanderreihung von Fehlern seit dem Sommer sei kein Zufall gewesen. "Wir sind der Überzeugung, dass es nicht so weit hätte kommen müssen." Aber sowohl Haslauer als auch Stöckl seien auf beiden Ohren taub und auf beiden Augen blind gewesen. Der neuerliche Lockdown sei eine "wirtschaftliche Tragödie", meinte Egger. "Wir holen uns gerade das zweite blaue Auge nach dem letzten Winter. Mit dieser Strategie werden wir bald k. o. gehen."

Partei überlegt Misstrauensantrag

Die SPÖ will Anfang Dezember eine Sondersitzung des Landtags einberufen, um die bisherige Coronapolitik zu hinterfragen und das weitere Vorgehen zu diskutieren. Die Salzburgerinnen und Salzburger hätten das Recht auf Informationen, "was in diesem Land abgeht", sagte Klubobmann Wanner. Man behalte sich alle Maßnahmen vor, die der Opposition möglich seien. Ein Untersuchungsausschuss könnte folgen. Auch einen Misstrauensantrag gegen Haslauer und Stöckl schloss Wanner nicht aus. Man wolle aber keine Schnellschüsse machen. "Es ist die Frage, wie geht man mit uns als Opposition um?"

Schwere Vorwürfe erhob Wanner gegenüber Stöckl, der zuletzt drei Wochen auf Kur war, während sich in Salzburg die Situation immer weiter zuspitzte. "Das ist eigentlich grob fahrlässig", meinte der Klubobmann. Als Chef habe man in Krisenzeiten eigentlich voranzugehen. Stöckls Auszeit sei "Führungsversagen schlechthin" gewesen. Dem Landeshauptmann warf Wanner Parteipolitik vor - er habe Bürgermeister und Gemeindepolitiker der ÖVP bereits am Mittwochabend informiert, welche Maßnahmen kommen könnten, während SPÖ-Bürgermeister außen vor gelassen worden seien.

FPÖ: "Haslauer ist überfordert"

Auch aus Sicht der FPÖ sei der Lockdown "bei besserer Vorbereitung vermeidbar gewesen". Für Verwunderung sorgte bei Parteichefin Marlene Svazek, dass der oberösterreichische Landeshauptmann den Lockdown auch für Salzburg ankündigte. Haslauer und Stöckl warf sie Lethargie vor. "Anstatt aktiv zu werden, Stöckls Sparpolitik im Gesundheitswesen durch großzügige Investitionen zu beenden, Kapazitäten und Ressourcen rund um Covid bereitzustellen, haben Haslauer und Stöckl in den letzten 20 Monaten wie hypnotisiert immer nur nach Wien auf ihren Ex-Bundeskanzler gestarrt", wurde Svazek in einer Aussendung der Partei zitiert. Haslauer sei überfordert und schlecht beraten gewesen. Nun dürfe man offen aussprechen, dass "2G ein Schwachsinn gewesen" sei, weil es das Virus nicht eindämmen habe können.