Salzburgs SPÖ-Chef ist bereit, die Partei bis 2023 weiter zu führen

Die "Watschn" der Landtagswahl scheint langsam verdaut. Walter Steidl zerstreut Gerüchte, wonach er ein Parteichef auf Abruf sei.

Es sind keine leichten Tage für die SPÖ. Nach dem Rückzug von Christian Kern braucht die Bundespartei einen neuen Vorsitzenden. Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl fordert rasche Entscheidungen, um die Partei aus der Schockstarre zu holen.

Doch auch bei der SPÖ in Salzburg stellt sich die Frage, wie es mittel- und langfristig nach der Niederlage bei der Landtagswahl am 22. April (mit 20 Prozent) weitergeht. "Der Wahlabend war einer der schwersten Tage in der Politik für mich. Nicht so sehr, weil es nur 20 Prozent geworden sind, sondern weil die Erwartungshaltung eine ganz andere war", sagt Steidl. Mehrfach habe er daher den Gedanken gehabt, alles hinzuschmeißen. "Aber ich habe am Tag nach der Wahl die Vertrauensfrage gestellt. Wenn es 99,9 Prozent geworden wären, wäre ich gegangen. Es sind 100 Prozent geworden." Steidl will daher von Gerüchten, er würde sich in ein bis zwei Jahren in die Pension verabschieden, nichts wissen. "Ich habe im Urlaub im Sommer viel nachgedacht. Ich bin seit 1999 in der Landespolitik, und ich bin mittendrin in der zweiten Halbzeit." Er stehe für fünf Jahre zur Verfügung, also bis 2023. "Ich habe mich auf fünf Jahre eingerichtet, aber im Vordergrund steht die Partei. Wenn ein Kandidat um die Ecke biegt, dann sag ich: ,Mach es.'" Am Parteigeschäftsführer hält Steidl fest. "Er steht nicht zur Disposition." Intern soll aber besprochen werden, wie die SPÖ kampagnenfähiger und schneller werden könne.