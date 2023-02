Salzburgs SPÖ ist auf den "Dosko-Zug" aufgesprungen

David Egger hat sein Zugpferd Richtung Landtagswahl am 23. April gefunden. Auch inhaltlich setzt Salzburgs SPÖ-Vorsitzender auf den burgenländischen Weg von Hans Peter Doskozil. Seite an Seite - dieses Bild sollte der Auftritt am Freitagnachmittag wohl vermitteln.

"Zufall" sei es, dass ausgerechnet dann, wenn Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu Salzburgs SPÖ-Chef David Egger reist, die Bundesparteipräsidiumssitzung in Wien angesetzt sei. So wie am Freitag eben. Aber den Termin in Salzburg habe man schon vor drei Monaten vereinbart. Und: "Bei uns ist jeder der drei SPÖ-Landeshauptleute herzlich willkommen, genauso wie die Bundesparteivorsitzende", beeilte sich Egger angesichts der nie enden wollenden roten Obfrau-Debatte zu betonen. Dass Doskozil tatsächlich ganz zufällig in Salzburg war, darf bezweifelt werden. ...