Salzburgs SPÖ liebäugelt mit einer Koalition gegen die ÖVP

Landesvorsitzender Egger sieht eine Regierungspause für Schwarz "in Reichweite". Rückenwind erhofft man sich von der Bundesparteichefin,die derzeit mit unangenehmen Fragen zur Wien Energie konfrontiert ist.

Wenn sich Politikerinnen und Politiker auf die Schranne wagen, dann ist die nächste Wahl nicht weit. In Salzburg wird zwar erst in knapp acht Monaten ein neuer Landtag gewählt. Die SPÖ wollte den Abstecher der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag im Rahmen ihrer Bundesländer-Tour aber nicht ungenutzt lassen, "um da ganz klar direkt mit den Menschen in Kontakt zu kommen", wie Landeschef David Egger bei einem Pressegespräch vor dem Schaulaufen auf dem Wochenmarkt mit Rendi-Wagner und Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger ...