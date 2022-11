Salzburgs Stadtchef fordert Bund auf, Kobenzl als Asylquartier zu nutzen

Laut städtischer Baubehörde sind die baulichen Mängel in dem leerstehenden Gebäude am Gaisberg behoben. Bürgermeister Harald Preuner fordert daher den Bund auf, "endlich in die Gänge zu kommen". Das Innenministerium sieht aber weiterhin keine Möglichkeit zur Nutzung.

SN/Robert Ratzer Seit Ende 2018 steht das Kobenzl am Gaisberg leer, obwohl es der Bund nach wie vor um rund 26.000 Euro pro Monat als Asylquartier angemietet hat.