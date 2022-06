Salzburgs Stadtpolitik: Zwei von drei Anträgen verschwinden in der Schublade

Seit der Gemeinderat vor drei Jahren angelobt worden ist, sind von den politischen Fraktionen 416 Anträge eingebracht worden. Erledigt ist bislang nur rund ein Drittel. Die KPÖ kritisiert, dass viele Anträge verschwinden - und nicht einmal diskutiert oder darüber abgestimmt werden darf.

Der Salzburger Gemeinderat scheint ein Papiertiger zu sein. Die KPÖplus hat über die Gemeinderatskanzlei erheben lassen, wie viele Anträge seit der Angelobung des Gemeinderats am 8. Mai 2019 eingebracht worden sind und was mit diesen passiert ist. Die Antwort ist ernüchternd: Von 416 Anträgen sind nur 152 erledigt, also 36,5 Prozent. Wobei in dieser Zahl auch jene enthalten sind, in denen das Amt mitteilt, dass der jeweilige Antrag nicht umgesetzt wird. 264 Anträge sind bis dato unbehandelt, teilweise seit drei ...