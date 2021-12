Salzburgs Uni-Rektor Lehnert hält an umstrittenen Plänen weiter fest

Der Kurs des Rektors polarisiert innerhalb der Uni. Dennoch will Hendrik Lehnert seine Pläne weiter durchsetzen. Seine Wiederwahl sieht er "völlig entspannt".

Rektor Hendrik Lehnert kündigte in den vergangenen zwei Jahren vieles an. Das brachte ihm Bewunderer, aber auch Kritiker und einen Abwahlantrag ein. Für diesen gab es keine Mehrheit, doch hat er das Ruder mittlerweile herumreißen können? Warum er nicht geimpfte Studenten künftig von der Präsenzlehre ausschließen will, skeptische Mitarbeiter für völlig normal hält und welche neuen Studiengänge es in Salzburg geben wird.

Sie sprachen sich bereits dafür aus, nur noch Geimpften den Zugang zur Universität zu gewähren. Jetzt ...