Salzburgs Verkehrsflächen sind fast doppelt so groß wie die Landeshauptstadt

Der Verkehrsclub fordert: "Ortskerne und Nahversorgung stärken, Zersiedelung stoppen."

Der Verkehr beanspruche im Bundesland Salzburg bereits 104 Quadratkilometer. Das entspreche fast der doppelten Fläche der Landeshauptstadt. Darauf machte der Verkehrsclub Österreich am Donnerstag anlässlich des Weltbodentags aufmerksam. Das Ausmaß der Verkehrsflächen habe seit dem Jahr 2005 um elf Quadratkilometer zugenommen. Mit einer Stärkung der Ortskerne und mit Nahversorgung statt Zersiedelung sowie durch eine flächensparende Infrastrukturpolitik könnte der Bodenverbrauch reduziert werden.

"Boden ist eine wertvolle Ressource. Die Böden haben vielfachen Nutzen, sie geben uns Nahrung, sie nehmen beispielsweise Niederschläge auf und reduzieren damit die Hochwassergefahr. Wir sind es unseren Kindern und Enkelkindern schuldig, mit der Ressource Boden viel sorgsamer als bisher umzugehen", sagt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen.

Gemeinsam mit den Bauflächen seien bereits 281 Quadratkilometer verbaut, das seien pro Kopf 510 Quadratmeter. Damit liege Salzburg unter dem Österreich-Schnitt von 602 Quadratmetern pro Kopf und im Bundesländer-Vergleich sei das nach Wien, Vorarlberg und Tirol der viertniedrigste Wert, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Umweltbundesamts zeigt. Das Burgenland weist darin mit 1212 Quadratmetern den höchsten Pro-Kopf-Flächenverbrauch auf.

Besonders die versiegelten Flächen, die im Land Salzburg eine Größe von bereits 130 Quadratkilometern erreicht haben, verstärken die negativen Auswirkungen des Klimawandels. Diese Böden können keine Niederschläge aufnehmen, bei Starkregen steigt dadurch die Hochwassergefahr. Bei Hitze wiederum heizen sich Asphalt und Beton massiv auf. "Die Klimakrise verlangt ein Umdenken sowohl in der Siedlungsentwicklung als auch in der Infrastrukturpolitik", so Rasmussen.

Doppelter Treiber des Flächenverbrauchs ist die Zersiedelung: Einerseits durch die Bauflächen, andererseits durch zusätzliche Verkehrsflächen, die für die Erschließung neuer Siedlungsgebiete nötig sind. Der Verkehrsclub drängt auf eine verkehrssparende Raumordnung, die Ortskerne und Nahversorgung stärke und die Zersiedelung stoppe.

Zudem brauche es eine flächensparende Infrastrukturpolitik. Salzburgs Straßennetz sei bereits mehr als 9000 Kilometer lang. "Wir haben bereits ein dichtes Straßennetz und sollten daher beim Straßenausbau auf die Bremse steigen. Umso mehr als Straßenausbau zu mehr Auto- und Lkw-Verkehr führt, was wiederum im Widerspruch zu den von der vergangenen Bundesregierung beschlossenen Klimazielen steht."

Quelle: SN