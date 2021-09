Schellhorn und Schwaiger wollen in allen Salzburger Bezirken Windräder haben

Die Landesräte sehen die Möglichkeit für mindestens 50 Windräder auf zwölf Standorten.

Das Land hat sich in seinen Klimazielen einem Ausbau der erneuerbaren Energiequellen in der Stromerzeugung verschrieben. Bis 2030 müssen dafür Photovoltaik und Windkraft deutlich ausgebaut werden. Gerade bei Letzterer ist der Aufholbedarf enorm - zumindest 25 Windräder sollen in den nächsten neun Jahren errichtet werden. Dass das kein Selbstläufer wird, zeigen die Pläne für das Projekt im Windsfeld bei Flachau, das der Alpenverein verhindern will.

Energiereferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) ist dennoch optimistisch. "Ich halte ...