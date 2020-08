Der Lkw-Verkehr steigt und steigt, weil sich ein Gütertransport auf der Schiene nicht rechnet. Zwei Millionen Euro Förderung sollen das jetzt ändern.

43 Anschlussbahnen gibt es in Salzburg, 28 davon sind noch in Betrieb. So wie in Neumarkt, wo die Firma Rieger Entsorgung ein Anschlussgleis nutzt. Doch nur rund fünf Prozent des gesamten Transportaufkommens des Unternehmens werden über die Schiene abgewickelt. Firmeninhaber ...