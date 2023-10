Schleedorfer ÖVP nominiert 28-Jährige als Bürgermeister-Kandidatin

Martina Berger kandidiert 2024 für das Bürgermeisteramt in Schleedorf.

Seit 2009 ist Hermann Scheipl (ÖVP) Bürgermeister der Gemeinde Schleedorf. Zur nächsten Wahl im März 2024 tritt der 58-jährige Unternehmer nicht mehr an.

In der Sitzung des ÖVP-Gemeindepräsidiums wurde Martina Berger kürzlich einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin für die Wahl im nächsten Jahr nominiert. Die 28-jährige pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte ist seit 2019 in der Gemeindevertretung aktiv, wo sie für die Themen Kultur, Umwelt und Generationen (Jugend, Familien, Senioren) zuständig ist.

Mehrere Jahre lang Obfrau der Landjugend

Von 2014 bis 2017 war Martina Berger Obfrau der Landjugend in Schleedorf, 2018 und 2019 außerdem Bezirksleiterin der Landjugend Flachgau. "Gerade in Zeiten, wo der jungen Generation eine Politikverdrossenheit nachgesagt wird, ist Schleedorf ein positives Beispiel, dass sich junge Menschen auf allen politischen Ebenen erfolgreich einbringen können", sagt Gemeindeparteiobmann Harald Kindermann. Auch Bürgermeister Hermann Scheipl zeigt sich von Martina Berger überzeugt: "Ihre Arbeit für die Gemeinde in den letzten Jahren lässt sich wirklich sehen. Zuletzt etwa mit der Realisierung des "freiRaum+"-Bewegungsparks, welchen sie gemeinsam mit Bauamtsleiterin Martina Kogler vorangetrieben hat."



Auch FPÖ und SPÖ haben Kandidaten fixiert

Die FPÖ hat mit Georg Winterreiter (40) ebenfalls bereits einen Bürgermeisterkandidaten fixiert. Er ist Eigentümer der Firma Pro-Green e. U. und war von 2014 bis 2019 in der Gemeindevertretung tätig. Die SPÖ schickt mit Christoph Wimmer (59) einen parteifreien Kandidaten in die Bürgermeisterwahl. Er arbeitet bei der Trachtenschneiderei Wimmer in leitender Funktion.

In der Schleedorfer Gemeindevertretung hält die ÖVP derzeit acht Mandate, die FPÖ drei und die SPÖ zwei.