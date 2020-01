Schließung von Sonderschulen ist in Salzburg kein Thema mehr

Erstmals zeigen alle 23 Salzburger Sonderschulen bei einem Tag der offenen Tür, was sie können. Solange die Eltern diesen Schultyp wollten, werde es ihn auch geben, sagt der Bildungsdirektor.

Vor ein paar Jahrzehnten waren sie als "Deppenschulen" verrufen und noch vor ein paar Jahren diskutierte man die Abschaffung der Sonderschulen. An ihre Stelle sollte die Inklusion treten: Kinder mit Behinderung sollten die Regelschulen besuchen.

Der Salzburger Bildungsdirektor Rudolf Mair sagt, in Bundesländern, wo man die Sonderschulen abschaffen wollte, habe es einen Aufstand der Eltern gegeben. "In Salzburg ist eine Schließung politisch kein Thema mehr. Die Eltern sollen die Wahlmöglichkeit haben, ob sie ihre Kinder in eine Sonderschule oder in die Volksschule, die Neue Mittelschule oder, wenn das möglich ist, in eine AHS schicken. Inklusion heißt auch, die Wahlfreiheit zu haben."

Tatsache ist, dass heute mehr Kinder inklusiv unterrichtet werden als noch vor zehn Jahren. "Damals besuchten in Salzburg 43 bis 44 Prozent der Behinderten eine Regelschule, jetzt sind es 66 Prozent", sagt Mair. "Das Budget für das nötige Pflegepersonal wurde verdreifacht." Durch die starke Inklusion gebe es heute zwei Sonderschulen weniger und einige seien verkleinert worden. "Bei diesen 23 Schulen wird es bleiben, wenn die Eltern sie weiter wollen und nutzen."

Damit das auch in Zukunft so bleibt, präsentieren sich am Freitag alle Salzburger Sonderschulen erstmals bei einem gemeinsamen Tag der offenen Tür. Geöffnet ist von 9 bis 12 Uhr, teilweise auch bis 15 Uhr. Organisiert hat das die "ARGE Sonderschuldirektoren/innen" mit Unterstützung der Bildungsdirektion. Der Leiter der ARGE und Sonderschuldirektor von Saalfelden, Peter Medek, sagt, die Aktion diene dazu, der Öffentlichkeit zu zeigen, welches Angebot die Sonderschulen hätten. "Die Schulen wurden in den letzten Jahren teilweise neu errichtet, modernisiert und entsprechend den pädagogischen Erfordernissen auf den neuesten Stand gebracht. Bei uns gibt es die Wahlmöglichkeit und die Eltern sollen sich beide Systeme anschauen."

Die Sonderschule können Kinder besuchen, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird. "Das Spektrum ist sehr groß", sagt Medek. Es reicht von mehrfach behinderten Kindern bis zu Kindern, die nur eine Verhaltensbehinderung haben und in der Regelschule nicht zurechtkommen. "In den Sonderschulen haben sie in Kleingruppen die Aufmerksamkeit, die Ruhe und die Bezugspersonen, die sie brauchen." Kinder mit einer klassischen Lernbehinderung werden heute meist inklusiv betreut.

In den Klassen der Sonderschulen sind meist vier bis acht Kinder. Medek: "Für jedes Kind wird ein individueller Förderplan entwickelt und im Unterricht umgesetzt. Neben dem Lehrplan der Sonderschule kann auch nach dem der Volksschule und der Mittelschule unterrichtet werden. " Dazu gebe es auch therapeutische Angebote wie Ergotherapie und Psychotherapie an den Sonderschulen.