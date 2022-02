Schmuddelhof hinter Szene: Streit um Parken und Begrünung

Keine Parkplätze mehr oder doch drei Ladezonen? Fassadenpflanzen oder Moos-Graffiti? Die Ressortchefinnen Unterkofler und Berthold sind bei der Neugestaltung des Radwegs weiter uneins.

Der politische Kleinkrieg um den Radweg, der an der Kultureinrichtung Szene vorbeiführt, geht weiter. An den Fronten stehen Verkehrsreferentin Barbara Unterkofler (ÖVP) und Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste). Es geht um Parkplätze, die Begrünung und das schmuddelige Ambiente in dem Hinterhof.

Interne Nachforschungen durch ÖVP-Klubchef Christoph Fuchs haben bekanntlich zutage gebracht, dass die neun markierten Stellflächen im Hof keine Ausnahmebewilligung durch das Straßenrechtsamt haben. Es seien "typische Besitzstände" (Fuchs), die nun weichen sollen. Denn das Planungsressort will die Örtlichkeit ...