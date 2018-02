Schnell will "Parkplatz-Abzocke" in den Landeskliniken abstellen

Die Parktarife im Parkhaus der Salzburger Landeskliniken verärgern regelmäßig Patienten und deren Angehörige. Deshalb sollen sie evaluiert und gesenkt werden. Das fordert zumindest FPS-Obmann Karl Schnell.

Für bis zu zwei Stunden bezahlt man im SALK-Parkhaus 6,20 Euro, für drei Stunden 8,10 Euro. Noch teurer wird es, wenn man nicht ins Parkhaus fährt, sondern auf dem Klinikgelände parkt. Für chronisch erkrankte Patienten müsse es eine faire Ausnahmeregelung geben, so Schnell weiters. Die bestehende Regelung - Schnell spricht von "Abzocke" - sei jedenfalls nicht zufriedenstellend. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden sei der Großteil der Patienten auf den Individualverkehr angewiesen. Am Mittwoch wird der FPS-Antrag im Landtag verhandelt.

Das SALK-Parkhaus gehört laut SN-Recherchen zu den teuersten Parkplätzen in der Stadt Salzburg.

