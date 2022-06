Schnöll sucht beim Verkehr Schulterschluss mit Bayern

Im Gespräch mit bayerischen Kommunalpolitikern kühlten sich am Donnerstag die Gemüter auf beiden Seiten der Grenze etwas ab. Man will den Dialog fortsetzen und gemeinsam nach Lösungen gegen die Verkehrsüberlastung besonders in der Reisezeit suchen.

Die Salzburger Drohung mit einer Blockabfertigung für den gesamten Verkehr am Walserberg an starken Reisewochenenden hatte die Gemüter in den angrenzenden bayerischen Gemeinden zuletzt stark erhitzt. Am Donnerstag suchte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) zusammen mit dem Bürgermeister von Wals-Siezenheim, Joachim Maislinger, in Bad Reichenhall das Gespräch mit bayerischen Gemeindevertretern und dem Landrat Bernhard Kern (CSU) für das Berchtesgadener Land.

Nach Auskunft aller Beteiligten folgte einem hitzigen und emotionalen Auftakt ein konstruktiver Dialog, der unter dem Titel "Euregio-Verkehrsgespräch" fortgesetzt werden soll. Dabei kam es durchaus zu einem Schulterschluss mit der Erkenntnis, dass man auf beiden Seiten der Grenze mit den gleichen Problemen zu kämpfen habe. Schnöll betonte, dass die Blockabfertigung noch nicht in Stein gemeißelt sei und zunächst nicht nur geprüft werde, ob das EU-konform ist. Man müsse auch schauen, wie das technisch umsetzbar sei, weil man in diesem Fall auch alle kleinen Grenzübergänge dicht machen müsse. Schnöll forderte von den Bayern mehr Tempo beim Ausbau der Schiene zwischen München und Salzburg. Außerdem machten die Bayern umgekehrt, so der Walser Bürgermeister, mit den anhaltenden Grenzkontrollen auch eine Art Blockabfertigung.



Bayern wollen Mautbefreiung auf A10 bis Salzburg-Süd

Landrat Kern versprach, das in München zu thematisieren. Zugleich machte sich Kern für einen gemeinsamen Öffi-Verkehrsverbund zwischen Traunstein, Berchtesgadener Land und Salzburg stark. Von Schnöll wünschte er sich eine Mautbefreiung auf der A10 bis Salzburg Süd, auch das würde im lokalen Grenzverkehr die Gemeinden an der Autobahn entlasten. Kern will sich darüber hinaus in München dafür einsetzen, dass das bestehende Lkw-Fahrverbot (Ausnahme Ziel- und Quellverkehr) auf der Lamprechtshausener Bundesstraße auch auf bayerischer Seite auf der B20 von Laufen bis Freilassing und Piding umgesetzt werde.