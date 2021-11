Schüler-Appell aus Salzburg: "Wir wollen mehr PCR- und Antigen-Tests"

Der Lockdown zehrt an den Nerven: Eltern rufen nach Entlastung, Schüler verlangen mehr Tests. Und Lehrer wünschen sich einen Coronabonus.

Wie lange halten wir das aus? Diese Frage stellt sich nach einer Woche Lockdown in vielen Familien. Vor allem das neuerliche Homeschooling zehre an den Nerven, wie Sabine Gabath sagt, die Elternvertreterin der Salzburger Pflichtschulen. Bei den Volksschülern sei derzeit rund die Hälfte zu Hause. Dort müssten Mütter oder Väter in die Rolle der Lehrer schlüpfen. "Aber für Eltern, die noch nie ein Kind unterrichten mussten, ist es schwierig, das Lesen zu lehren und Satzglieder zu erklären. Auch Mathematik wird ...