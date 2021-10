Schüler aus Grödig komponieren Lieder im digitalen Klassenzimmer

In der Mittelschule Grödig sind nun auch iPads im Einsatz. Den Schülern macht das digitale Lernen Spaß. Das alte Schulskelett hat Pause.

Seit in der Musik-Mittelschule Grödig vor einer Woche die iPads für die ersten und zweiten Klassen geliefert wurden, ist der Unterricht noch spannender. "Mit der App Garage Band komponieren die Schüler derzeit ihre eigenen Lieder", erklärt Musiklehrerin Angela Eder. Sie ist Klassenvorstand in der 2B mit Musikschwerpunkt. Alle Schüler spielen ein Instrument. Nun machen sie auch am iPad Musik, indem sie verschiedene Musikstile wählen und abändern, den Klang aller möglichen Instrumente einbauen und Soundeffekte dazumischen. Die elfjährige Anna hat sich ...