Schüler können in den Ferien an kostenlosen Schwimmkursen teilnehmen

Coronabedingt fielen im vergangenen Jahr die Schwimmkurse in den Schulen aus. Volksschüler der Stadt können im Sommer jedoch mit Profitrainern schwimmen lernen.

Vor 30 Jahren haben die meisten Kinder mit vier, fünf Jahren schwimmen gelernt. Das habe sich stark geändert. In den heute nachwachsenden Generationen gebe es sehr viele Nichtschwimmer, sagt Clemens Weis, Präsident des Neuen Salzburger Schwimmverbands. "Bis ein Kind schwimmen kann, braucht es 60 bis 100 Stunden Gewöhnung an das Wasser, sei es in der Badewanne, dem Planschbecken, im See. Zu beobachten ist, dass viele Eltern immer weniger Zeit haben, den Kindern schwimmen oder auch andere Bewegungsformen beizubringen. Sei es, ...