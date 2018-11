Schüler treffen Nahost-Experten: "Ihr alle könntet auch der dreizehnjährige Ibrahim sein"

Jugendliche interessieren sich null für Politik, sagt man. Stimmt nicht. In Elixhausen lauschten 280 Schüler drei Stunden lang den Erzählungen des Nahost-Journalisten Karim El-Gawhary.

Es ist mucksmäuschenstill. 280 Schüler schauen nach vorn, einige schieben ihre Handys für einen Moment in die Hosentasche und hören zu. Vor ihnen steht Nahost-Experte und Journalist Karim El-Gawhary. Er erzählt von einer Syrerin und ihren vier Kindern auf der Flucht. Davon, dass das Boot, in dem sie saßen, unterging, sie im Mittelmeer trieben, mit nur einer Schwimmweste. "Ihr war klar, dass sie niemals alle überleben würden. Da hat sie überlegt, wen sie als Erstes loslassen soll. Aber sie konnte sich nicht entscheiden und wartete ab, was passieren würde." Überlebt hat nur die Mutter und ein Kind. Wohl eines der bewegendsten Schicksale im Berufsleben des 54-Jährigen.