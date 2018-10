Schülerin trank Kakao mit Landeshauptmann Haslauer

"Was tun Sie so den ganzen Tag?", wollte Schülerin Denice (12) wissen.

Es war ein nicht alltäglicher Besuch, den der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Dienstagvormittag in seinem Büro empfing: Die zwölfjährige Denice Haslauer (übrigens nicht verwandt mit dem Landeshauptmann) traf den Salzburger Regierungschef bei Kipferl und Kakao. "Junge Menschen sind die besten Gesprächspartner, weil sie alles hinterfragen, was wir als selbstverständlich voraussetzen, und weil es eben auch kein Tabu gibt", sagt Haslauer. Außerdem sei es das erste Mal, dass er im Büro in den Genuss von Kipferln komme.