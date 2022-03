Schule in Schloss Goldenstein: Vor Umbau springt plötzlich ein Zahler ab

Aus drei wird zwei: Die Gemeinde Oberalm beteiligt sich doch nicht an der Generalsanierung der Mittelschule Goldenstein. Übrig bleiben Elsbethen und Puch - und Ärger über das SPÖ-Nein.

Die Weiterführung der beliebten privaten Mittelschule Goldenstein ist gesichert: durch die Erzdiözese und das Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg (OÖ). Aber über Nacht ist ein Mitzahler für die notwendigen großen Investitionen in das historische Gebäude abhandengekommen.

Paukenschlag in der Oberalmer Gemeindevertretung: Eine Mehrheit aus SPÖ und Grünen stimmte am Donnerstagabend gegen eine Beteiligung. "Eine vertane Chance für die Oberalmer Jugend", ärgert sich ÖVP-Bürgermeister Hans-Jörg Haslauer. Das Bauprojekt soll zirka 5,8 Millionen Euro kosten (Stand Anfang 2021 plus Baukostenindex). "Derzeit besuchen 38 ...