Schulen in der Schwarzstraße: Stadt Salzburg erhöht Druck auf Stift Admont

Die Stadt pocht darauf, dass die Erzdiözese mit ihrem Kaufangebot für die beiden Schulen in der Schwarzstraße zum Zug kommt. Falls nicht, stellt sie auch ihr Angebot an den bisherigen Eigentümer in Frage, eine höhere Bebauungsdichte für die geplante Teil-Verbauung mit Wohnungen zu genehmigen.

SN/stefan veigl Direktorin Elisabeth Schneider sowie Verena Lanz und Klaus Offner vom Elternverein der VS Schwarzstraße bangen weiter um die Zukunft ihrer Schule.