Die Sommerferien haben erst begonnen, doch schon jetzt beschäftigt Eltern, Lehrer und Schüler die Frage, wie "normal" Schule im Herbst ablaufen wird.

Was tun, wenn nach Schulbeginn im September Kinder verschnupft in die Schule kommen und im Unterricht zu niesen oder zu husten anfangen? Schon jetzt stellen sich viele Lehrer diese Frage und fordern klare Anweisungen, wie sie in diesem Fall vorzugehen ...