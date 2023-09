Schulstart: Förderung vom Land kommt erst nächstes Jahr

Die SPÖ fordert von Soziallandesrat Christian Pewny (FPÖ) ein zusätzliches Schulstartgeld für Taferlklassler. Aus dem Büro von Pewny heißt es, eine derartige Förderung gehe sich erst für 2024 aus.

Anfang der Woche forderte der Salzburger SPÖ-Chef, David Egger, Soziallandesrat Christian Pewny (FPÖ) zu einer Klarstellung in Sachen Schulstartförderung durch das Land Salzburg auf. "Was wurde aus der von FPÖ-Soziallandesrat Pewny angekündigten Prüfung eines Salzburger Schulstartpaketes? Kommt es oder kommt es nicht?", fragte Egger in einer Aussendung. Die SPÖ fordert von der Landesregierung ein Schulstartgeld, mit dem "zumindest die Familien von Tafelklasslern unterstützt werden", heißt es darin weiters.

Aus dem Büro des Radstädter Landesrates heißt es von Pressesprecher Josef Höllinger auf Nachfrage: "Das geht sich für heuer nicht mehr aus." Für das kommende Jahr, also den Schulstart im Herbst 2024, arbeite man aber an einer Lösung. Die skizzierten Pläne ähneln der "Schulstartklar"-Aktion des Bundes. Schüler aus Haushalten, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe beziehen, erhalten dabei Gutscheine von 150 Euro pro Semester, mit denen Schulartikel gekauft werden können. "Aktuell planen wir ebenfalls Gutscheine an Betroffene auszugeben, mit denen die benötigten Utensilien gekauft werden können", so Höllinger.