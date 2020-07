Schwangere bringen Krabbelstuben in finanzielle Not

Eine Schutzbestimmung für Mitarbeiterinnen, die ein Kind erwarten, bereitet den Trägern privater Kleinkindgruppen auch in Salzburg existenzielle Sorgen.

Für Aufregung sorgt bei den Betreibern privater Krabbelstuben in ganz Österreich ein Erlass des Zentral-Arbeitsinspektorats zum Schutz schwangerer Mitarbeiterinnen in Kinderbetreuungseinrichtungen. Um vorzubeugen, dass schwangere Pädagoginnen oder Helferinnen an der Infektionskrankheit Zytomegalie erkranken, gilt seit 2019 ein absolutes Beschäftigungsverbot bei ...