Schwarz-Blau gibt Zwischenstand bei Koalitionsverhandlungen bekannt - ab 16.15 Uhr im Livestream

Am Mittwochnachmittag wollen ÖVP und FPÖ einen Zwischenstand zu den laufenden Koalitionsverhandlungen geben. Wobei: Inhaltliche Fragen werde man keine beantworten, heißt es im Vorfeld. Stattdessen wolle man darstellen, wie es bei den Gesprächen laufe, wie weit fortgeschritten die Koalitionsverhandlungen seien und was noch anstehe. "Kurz und bündig" werde dieser Pressetermin abgehandelt.

Bislang ist bekannt, dass es kaum inhaltliche Differenzen gibt. "Es ist zu 90 Prozent ein ÖVP-Programm", sagt ein Funktionär. Ein anderer wiederum sagt den SN, dass es unkompliziert vonstattengehe. Beim Thema Kinderbetreuung dürfte man sich insofern einigen, als es beide Varianten gibt - das Berndorfer Modell, wie von der FPÖ gewünscht, und eine Halbierung der Elternbeiträge für die Betreuung der Ein- bis Dreijährigen.

Um die Ressortverteilung wird es in der nächsten Woche gehen. Die ÖVP beansprucht vier Regierungssitze, die FPÖ drei. Dass Landeshauptmann Wilfried Haslauer selbst die Finanzagenden übernimmt, ist wohl fix. Und wie am Dienstag aus Verhandlerkreisen zu hören war, könnte Haslauer auch die Spitalsagenden - und damit das Gesundheitsressort - übernehmen. Landesrat Josef Schwaiger soll neben der Raumordnung auch den Wohnbau erhalten. Eine Bestätigung dafür gab es am Dienstag nicht. Offiziell heißt es, es handle sich um Gerüchte. Das Gesundheitsressort sei "Verhandlungsmasse". Dass Haslauer die Finanzen zur Chefsache machen wolle, habe er schon im Wahlkampf gesagt.