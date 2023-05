Schwarz-Blau muss neue Asylquartiere in Salzburg finden

Sowohl in Puch als auch in Wals laufen die Verträge bei den Großquartieren aus. Es geht um 620 Plätze für Ukrainerinnen und Ukrainer. Das Land sucht bereits nach Ersatz. Bis 14. Juni ist das Sozialressort noch in grüner Hand. Und dann? Diese Woche entscheidet sich, ob die FPÖ oder doch die ÖVP künftig zuständig ist für die Herbergssuche.

Ein Ende des im Februar 2022 begonnenen russischen Krieges in der Ukraine ist wohl noch lange nicht in Sicht. Und damit wollen oder können viele Ukrainerinnen und Ukrainer nicht in ihre Heimat zurückkehren. Das Land Salzburg hat seit dem Vorjahr zwei große Quartiere für die geflüchteten Menschen in Betrieb - zum einen das ehemalige Austria-Trend-Hotel in Wals, zum anderen das ehemalige Seven-Days-Hotel in Puch-Urstein. In Wals gibt es bis zu 400 Plätze, in Puch stehen bis zu 220 zur Verfügung. ...