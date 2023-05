Schwarz-Blau: Protestaktion vor Salzburger ÖVP-Parteizentrale

Ein Bündnis gegen Schwarz-Blau protestierte vor der ÖVP-Parteizentrale in der Merianstraße.

Am Donnerstag fand vor der Salzburger ÖVP-Zentrale in der Merianstraße eine Protestaktion gegen die schwarz-blauen Koalitionsverhandlungen statt. Veranstaltet von der Gruppierung "Solidarisches Salzburg - Bündnis gegen Schwarz-Blau". In großen Buchstaben wurde "Nie wieder!" mit Kreide auf den Boden vor der Parteizentrale geschrieben.

"Nie wieder" habe ÖVP-Nationalratspräsident Sobotka noch bei der Gedenkfeier zur Mauthausenbefreiung gesagt. Zeitgleich sei die Salzburger ÖVP auf dem besten Weg, eine Koalition mit der FPÖ einzugehen. Mit einer FPÖ, die nicht nur in der Vergangenheit eine eindeutig fehlende Distanzierung zum Rechtsextremismus bewiesen habe, sagte Sarah Lena Schlegel vom antirassistischen Kollektiv Antira.

Eine Koalition mit einer "solchen Partei" sei das Gegenteil von "Nie wieder!" - Sie sei ein Spiel mit dem Feuer. "Es würde bedeuten, eine Partei, die den Rechtsextremismus offen unterstützt, in die mächtigsten Positionen in Salzburg zu heben." Die Salzburger ÖVP müsse jetzt zeigen, ob sie sich wirklich an ihre eigenen demokratischen Überzeugungen halte oder ob der Schutz der Demokratie für die ÖVP nur leere Worte seien, teilte Schlegel mit.