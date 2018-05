Schwarz-Grün-Pink: Finanzen und Verwaltung sind unter Dach und Fach

Keine neuen Schulden, sondern Schuldenabbau: Darüber sind sich ÖVP, Grüne und Neos bei der Bildung einer neuen Landesregierung einig.

Mit dem Abschluss der Kapitel Finanzen und Verwaltung am Donnerstag sind die Verhandlungsteams von ÖVP, Grünen und Neos der Bildung einer Koalition einen weiteren Schritt näher gekommen. Vor allem im Bereich Finanzen sind sich alle einig: Es dürfen keine neuen Schulden gemacht werden, der Abbau alter Schulden muss weiter vorangetrieben werden. Und: Transparenz und interne Kontrolle sollen weiter ausgebaut und verbessert werden.

Im Verwaltungsbereich stehen in den kommenden fünf Jahren mehrere große Projekte an: Das Dienstleistungszentrum des Landes in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs soll neu gebaut und erweitert werden. Künftig sollen dort zusätzliche Abteilungen Platz finden - auch weil der Standort in der Michael-Pacher-Straße aufgelassen werden soll. Die Bezirkshauptmannschaft Flachgau soll zusammen mit dem neuen Bezirksgericht nach Seekirchen übersiedeln.

Im Zuge von Nachbesetzungen will die neue Landesregierung zudem mit der angekündigten Dezentralisierung ihrer Verwaltung Ernst machen. Dort, wo es die Kundenkontakte erlauben, sollen Ämter in die Regionen hinaus verlegt werden. Zu Hilfe kommt der Regierung dabei eine Pensionierungswelle, die den Verwaltungsapparat in den kommenden Jahren treffen wird.

Nicht nur die Neos wollen Transparenz in den kommenden Jahren großschreiben. Förderberichte sollen lesbarer, die derzeit allein aus dem Umwelt- und Klimabereich mit 4700 Datensätzen befüllte Transparenzdatenbank erweitert werden.

(SN)