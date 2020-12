Schwarz-Grün-Pink: Halbzeit für die Salzburger Landesregierung

Bei ihrer Angelobung im Juni 2018 hat sich die Dreierkoalition viel vorgenommen. Die Coronapandemie war damals freilich noch weit weg.

Seit zweieinhalb Jahren ist die Koalition aus ÖVP, Grünen und Neos in Salzburg im Amt. Die erste Halbzeit des Dreiergespanns ist also vorüber. Coronabedingt musste die für November geplante Regierungsklausur in Werfenweng abgeblasen werden. Kein lockeres Dribbeln am Fußballplatz, kein Hüttenabend samt Rodeln und kein Wandern, wie das bei vergangenen Jahrestagen der Fall war. Die Atmosphäre innerhalb der Koalition ist durch einige Scharmützel getrübt. Oder sagen wir so: Sie ist verbesserungswürdig.

"Salzburg bewegen" lautete das Motto beim Antritt ...