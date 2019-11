Schwarz-Grün stimmt für eine Mautbefreiung

Befreiung von der Vignettenpflicht auf Stadtautobahn wird im Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP und Grünen beschlossen. Das kündigte NR-Abg. Astrid Rössler (Grüne) am Sonntag an.

Die Sondierungen zwischen ÖVP und Grünen in Wien wirkten: NR-Abg. Astrid Rössler (Grüne) betonte am Sonntag, dass die Ausnahme von der Vignettenpflicht für die A1 von Walserberg bis Salzburg-Nord komme. Basis sei ein mit der Landes-ÖVP paktiertes Verkehrsentlastungskonzept: "Tagesgäste und Individualverkehr müssen reduziert und am Stadtrand abgefangen werden." Nötig seien Parkplätze am Stadtrand und attraktivere Öffi-Tickets. Ihr Wunsch: "Auch der Baustart der Mönchsberg-Garage soll verschoben werden."

Quelle: SN