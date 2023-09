Schwarzes Familientreffen am Rupertitag in Salzburg mit Kanzler Nehammer

Die Gemeinderatswahlen in Salzburg und die Nationalratswahl 2024 auf Bundesebene werfen ihre Schatten voraus - das war beim Rupertitreffen der ÖVP, bei dem sich die Partei traditionell selbst feiert, nicht zu überhören.

Ein Foto mit dem Kanzler am Fuße der Festungsgasse.

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Kanzler Karl Nehammer und Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Sonntag auf dem Weg zum Rupertitreffen der ÖVP.

Der Rupertitag, der 24. September, ist für ÖVP-Anhänger ein Pflichttermin. Die Salzburger Volkspartei lädt jährlich am Tag des Landespatrons zum Rupertitreffen in den Stieglkeller in der Salzburger Altstadt. Es gehört zur Parteifolklore - Kirtagskluft, Landeshymne, Rainermarsch und die Halbe Bier ...