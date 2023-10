"Schwere Geburt" - Servicestelle für Elisabeth-Vorstadt sperrt auf

Nach langem zähem Ringen eröffnet am Donnerstag an der Elisabethstraße 9 in der Elisabeth-Vorstadt die insgesamt siebte Bewohnerservicestelle (BWS) in Salzburg. Für die Anliegen der heute rund 7200 Einwohner dieses Stadtviertels war in den vergangenen 23 Jahren das BWS in der Reimsstraße in Itzling zuständig - mit geringem Zustrom aus der Elisabeth-Vorstadt. Nun soll die Besucherfrequenz klar ansteigen. Mehr als die Hälfte der Bewohner dort sind keine österreichischen Staatsbürger, ein Drittel von ihnen stammt aus EU-Staaten.

An vier Tagen in der Woche kümmert sich nun das Team um Sigrid Thor (mit Simone König-Goller, Simone Engler und Ismail Aydogan) um Sorgen und Nöte der Menschen. In der Elisabeth-Vorstadt gibt es nicht nur gediegene Villen an der Salzach sondern auch dicht besiedelte Wohnblöcke in Bahnhofsnähe - mit allen Begleiterscheinungen dieser Gegend.

Die Beratung in schwierigen Lebensphasen und bei Konflikten ist Teil der Aufgaben einer Bewohnerservicestelle. Im Auftrag der Stadt Salzburg betreut das Diakoniewerk sieben Standorte.

Patrick Pfeifenberger, Vorstand der Sozialabteilung, bezifferte den Budgetaufwand dafür mit rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr. "Das BWS in der Elisabeth-Vorstadt war eine schwere Geburt. Aber es ist gut investiertes Geld einer reichen Stadt und eigentlich sollte jeder Stadtteil seine eigene Bewohnerservicestelle haben," sagt Sozialstadträtin Andrea Brandner (SPÖ).

Sigrid Thor, die das BWS in der Elisabeth-Vorstadt leitet, sagt: "Wir möchten hören, was die Menschen bewegt und dazu beitragen, ihre Lebensqualität zu erhöhen." Michael König, Geschäftsführer des Diakoniewerkes, ergänzt: "Bewohnerservicestellen sind soziale Seismografen." Diese sollen Beben aber nicht nur wahrnehmen, sondern am besten in Zaum halten. Einfache Sachen wie das Ausfüllen von Anträgen zum Heizkostenzuschuss können dabei schon viel bewirken.

Kontakt zum BWS Elisabeth-Vorstadt

So erreichen Sie das Bewohnerservice:

Telefon: +43 664 827 3436

Mail: bws.e-vorstadt@diakoniwerk.at

Adresse: Elisabethstraße 9; 5020 Salzburg

Öffnungszeiten: