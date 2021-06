Schwierige Chefsache am Kai: Stift Admont will in der Stadt Salzburg Wohnungen errichten

Das Stift Admont will an der Schwarzstraße inmitten von Gründerzeitvillen bis zu 200 Wohnungen errichten. Alle wollen mitreden: die Politik, die Anrainer, die Experten.

An der Schwarzstraße 35 hat ein groß aufgesetzter Prozess für ein heikles Bauprojekt begonnen. Die Stadt und das Benediktiner Stift Admont haben 800 Fragebögen an Anrainer versendet, einen Projektrundgang und Online-Workshops durchgeführt. Die Altstadtkommission sorgt sich um "Blickverbindungen, Stadtbildverträglichkeit, Grünflächenanteile, Gebäudehöhen und Dachformen", so eine Kurzanalyse. Alles fließt am Ende in einen großen Architektenwettbewerb.

Denn der Standort inmitten der Gründerzeitvillen am Kai ist exponiert. Das Stift Admont und die Franziskanerinnen von Vöcklabruck wollen auf dem Areal bis zu ...