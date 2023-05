Schwimmbad in Tamsweg wird immer mehr zur Kostenfrage

Eine der lebensnotwendigsten Einrichtungen des Bezirks ist die "BadeInsel" in Tamsweg. Für dauerhafte Absicherung braucht es jetzt dringend finanzielle Beteiligung von außen.

Im Winter 2022/23 ist das Außenbecken in der "BadeInsel" in Tamsweg geschlossen geblieben. Grund dafür waren die massiven Preissteigerungen am Energiesektor. Bürgermeister Georg Gappmayer (ÖVP): "Die Maßnahmen waren notwendig. Die Betriebskosten haben sich entsprechend erhöht. Der Außenbereich ist eine Attraktion, aber mit entsprechendem Energieaufwand verbunden."

Im Vergleich der Betriebsmonate Jänner bis März 2023 mit demselben Zeitraum im Vorjahr gab es keine Umsatzrückgänge bei gleichbleibenden Besucherzahlen. Julius Schmalz, Geschäftsführer der Sport- und Immobilien GmbH: "Der Strompreis hat sich um rund 300 Prozent erhöht. Das Außenbecken ist ein Magnet, dadurch gab es auch eine leichte Abwanderung in andere Regionen." Im Bereich der elektrischen Energie konnten in den ersten Wintermonaten Einsparungen im Verbrauch von rund 20 Prozent erzielt werden. "Wir hoffen, dass sich die Preissituation wieder beruhigt."

Badeinsel in Tamsweg: Einbruch der Gästezahlen durch Pandemie

Rund zehn Prozent des gesamten Energieverbrauches produziert die "BadeInsel" selbst. Auf dem Dach wurde hierzu eine 50-kWp-Anlage installiert. Die nachhaltige Entwicklung bleibe nicht stehen: "Derzeit wird mit der Firma BWT aus Mondsee ein Pilotprojekt vorbereitet. Ziel des Projektes ist es, Rückspülwasser so zu reinigen, dass es wieder in den Badewasserkreislauf zurückkommen kann. Man spart dadurch Wärmeenergie, Chemie, Wasser- und Kanalgebühren. Der Testbetrieb wird dann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Aufgrund der idealen technischen Voraussetzungen sowie der hervorragenden fachlichen Qualifikation der Bademeister wurde die ,BadeInsel' für diesen Testbetrieb ausgewählt", sagt Schmalz.

Nach herausfordernden Jahren der Pandemie finden nun wieder zahlreiche Schwimmkurse statt. "Es gibt aktuell drei Schwimmlehrer. Von Montag bis Donnerstag sind wir ausgebucht. Auch die Wasserrettung und die Tri-Union Lungau trainieren bei uns. Weiters sind alle Schulen in Form des Schulschwimmens bei uns zu Gast." Auch die Revitalisierung des Wellnessbereiches und der neuen Rutsche zeigen Früchte. Im Rückblick auf knapp 25 Jahre "BadeInsel" sind es im Schnitt rund 100.000 Badegäste pro Jahr. "Nach dem Einbruch durch die Pandemie wollen wir diesen Wert wieder erreichen", sagt Schmalz im Gespräch mit den Lungauer Nachrichten.

Badeinsel Tamsweg: Gemeinde kann sich Schwimmbad allein nicht mehr leisten

Und dennoch steht jedes Jahr ein massiver Abgang für die Marktgemeinde Tamsweg zu Buche. Rund 400.000 Euro waren es vor den Krisen. Aktuell sind rund 600.000 Euro zu erwarten. Gappmayer: "In der jetzigen Struktur schaffen wir es nicht mehr auf Dauer. Wir suchen laufend Optimierungen im Betrieb. Es braucht finanzielle Unterstützung von außen. Jeder Eintritt wird im Schnitt um das Doppelte gefördert." Vizebgm. Harald Moser (ÖVP), Vorsitzender im Sportstättenausschuss: "Ziel ist es, das gesamte Angebot der ,BadeInsel' dauerhaft anzubieten. Wir haben uns alle Kostenstellen bis ins Detail angesehen und sind laufend um weitere Optimierungen bemüht. Aber: Auf Dauer wird es sich die Gemeinde Tamsweg nicht leisten können, eine bezirksweite Einrichtung allein zu erhalten."

Seit 1968 gibt es ein Hallenbad in Tamsweg. Das neue Konzept der "BadeInsel" gibt es seit April 1999. 14 Mitarbeiter sind dort aktuell beschäftigt.