Schwimmbad schließt Außenbecken: Gemeinde Tamsweg setzt den Rotstift an

Die explodierenden Energiekosten zwingen die Marktgemeinde Tamsweg zu drastischen Maßnahmen. Seit Anfang Oktober ist das Außenbecken in der "BadeInsel" geschlossen.

Minus zehn Grad Außentemperatur. Weit über plus 30 Grad wohlige Temperatur im Außenpool. Damit ist vorerst mal Schluss. In der letzten Gemeindevertretungssitzung waren sich alle Fraktionen einig: Um den Betrieb der "BadeInsel" dauerhaft zu garantieren, braucht es jetzt zwingend Maßnahmen. Bürgermeister Georg Gappmayer (ÖVP): "Wir wollen so schnell wie möglich wieder aufsperren. Als Sofortmaßnahme wurde der Außenbereich gesperrt. Wir brauchen jetzt dringend ein neues Betriebskonzept."

Rund eine Million Euro erfordert der laufende Betrieb inklusive Personalkosten pro Jahr. Knapp ...