Sechs Jahreslöhne für ein Zimmer im Wohnturm

Das komplette Nettogehalt von sechs Jahren reicht in der Stadt Salzburg gerade einmal für eine winzige Wohnung in alten Hochhäusern.

Der Thinktank Agenda Austria hat unlängst für Schlagzeilen gesorgt. Eine Analyse zeigte, wie sehr sich die Immobilienpreise von den Einkommen entkoppeln. Die Schere tut sich insbesondere in den bekannten Teuerungshotspots Wien, Salzburg, Tirol und Vorarlberg auf. Bekam man 2015 in Salzburg noch für 4,4 Jahresnettogehälter 45 Quadratmeter Wohnraum, brauchte es 2019 bereits 5,7 komplette Jahresbezüge, so Studienautor Hanno Lorenz.

Mittleres Einkommen liegt bei 43.177 Euro brutto im Jahr

In Salzburg sind das rund 171.000 Euro. Laut ...