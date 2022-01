Section Control im nördlichen Flachgau geht im Juni in Betrieb

Das Land plant auf bis zu vier Abschnitten eine Überwachung. Weitere Maßnahmen gegen extreme Raser, die der Bund regeln muss, sind noch ausständig.

Zivilpolizisten der Landesverkehrsabteilung haben in der Nacht auf Donnerstag zwei Raser in der Innsbrucker Bundesstraße gestellt. Eine 19-jährige Georgierin und ein 21-Jähriger ohne Staatszugehörigkeit sollen sich in der Flughafenunterführung ein illegales Straßenrennen geliefert haben. Die beiden waren laut den Angaben der Polizei nebeneinander unterwegs, als sie ihre Autos auf bis zu 124 km/h beschleunigten. Ihre Lenkberechtigung dürften beide für längere Zeit los sein - die 19-Jährige besaß erst einen Probeführerschein. Zudem droht eine empfindliche Geldstrafe.

Dafür sorgen nicht ...