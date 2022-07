Seekirchen: Eine Stadt ringt ums Ortsbild

Antrag abgelehnt: Die künftige Bezirkshauptstadt Seekirchen will keinen Gestaltungsbeirat. Die Mehrheit argumentiert mit Kosten und Zeit, Bürgerliste kritisiert "Schuhschachtel-Bauten".

Immer mehr größere Landgemeinden setzen auf Gestaltungsbeiräte. Die künftige Flachgauer Bezirkshauptstadt tut das nicht. Die Gemeindevertretung hat einen Antrag der grünnahen Fraktion LeSe (Lebenswertes Seekirchen) abgelehnt. Zuvor hatte sich schon der Bauausschuss mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und FWS gegen einen Beirat ausgesprochen.

Die LeSe, die schon vor drei Jahren erfolglos einen Vorstoß unternommen hatte, reagiert verärgert: Anscheinend brauche sich in Seekirchen niemand um das Ortsbild zu kümmern. Ein "Schuhschachtelbau" nach dem anderen werde hingestellt und es gebe keine Fassaden- und Dachbegrünungen. "Die ablehnenden Parteien scheinen vergessen zu haben, dass sie es nicht den Bauträgern möglichst leicht machen sollen, sondern dass sie die Seekirchner Bevölkerung zu vertreten haben."

Die Mehrheit im Stadtparlament argumentiert vor allem damit, dass ein Beirat höhere Kosten (etwa für namhafte Experten) und Verzögerungen bringen würde. Verfahren würden noch komplizierter. "Eine Erschwernis für das Amt", meint Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP). Er verweist auch auf Rückfragen in Gemeinden mit Beiräten und sieht "nicht unbedingt die Notwendigkeit" für einen Gestaltungsbeirat. Die großen Bauplätze seien nun ohnehin vergeben. Derzeit entstehen eine Reihe von Wohn- und Firmenbauten, die Bezirkshauptmannschaft und das -gericht. In Architektenwettbewerben sei die Gemeinde ja in der Jury vertreten, betont Pieringer.

"Ja, aber einen Wettbewerb lobt der Bauwerber aus", sagt die Erste Vizebürgermeisterin Judith Simmerstatter (LeSe), die Stadtgemeinde sei nur mitbeteiligt. Sie müsste aber "die großen Linien vorgeben", ihre Instrumente etwa für Begrünungen ausschöpfen und das Bild einer Bezirkshauptstadt gestalten. Derzeit werde bewilligt, was im gesetzlichen Rahmen sei, durcheinander gebaut ("wie Kraut und Rüben"), großteils mit Flachdächern. "Wir hätten gehofft, dass mehr Wert auf Baukultur und Innovation gelegt wird, und verstehen nicht, dass man Angst vor angeblicher Bevormundung hat, anstatt einen Beirat als Chance zu sehen."