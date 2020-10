Seekirchen: Gemeinde hält Nachschau in alter Käserei

Der Gutshof Seenland beschäftigt Seekirchen auch weiterhin.

Die nachträgliche Umwidmung der früheren Käserei in Kothgumprechting für eine Gaststätte (Gutshof Seenland) war in der Seekirchner Gemeindepolitik umstritten. Letztlich wurde sie aber von der Gemeindevertretung mehrheitlich abgesegnet. Nun wird die Gemeinde schauen, ob der Immobilienkonzern IBT alles ordnungsgemäß umgesetzt hat. "Überprüfung der fertiggestellten Nutzungsänderung im Hinblick auf die Sonderwidmung" lautet der Grund einer Verhandlung am 4. November. Ob und wann hier tatsächlich ein Betrieb eröffnet wird, ist nicht bekannt.