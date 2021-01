Seekirchen trotzt Hochwasser: Weiteres Bauland im Seemoos

Das Bauen auf instabilem Boden in der Nähe des Wallersees ist eine technische Herausforderung. Für eine weitere Umwidmung in Wohngebiet haben Experten eine Reihe von Auflagen gestellt.

Bauen in Seekirchen ist schwierig. Bodensetzungen in moorigem Untergrund, schwierige Geologie mit Seeton, Hochwassergefahr, Naturschutz und Bahnlärm sorgen in weiten Teilen für Einschränkungen. Nun ist eine neue Umwidmung von Grünland in Wohngebiet im Gang - mit vielen technischen Auflagen. Politisch ist sie umstritten.

Die Entwürfe für die Änderung des Flächenwidmungsplans und für den Bebauungsplan im "Bereich Seemoos (Pommer)" sind kundgemacht. Noch bis 9. Februar sind Einwendungen möglich. Es geht um 6500 Quadratmeter. Die Gemeinde hat sie als Entwicklungsfläche ...