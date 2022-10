Seilbahner in Saalbach-Hinterglemm ziehen in die Schule um

Saalbach-Hinterglemm eröffnet seine neue Volksschule, deren Bau durch die gestiegene Geburtenzahl nötig geworden ist. Die alte Schule direkt an der WM-Abfahrt wird umfunktioniert.

Mit einem Jahr Verspätung wegen der Pandemie feiert Saalbach-Hinterglemm am Samstag offiziell die Eröffnung seiner neuen Volksschule. Dabei war die alte eigentlich nagelneu. Sie ist erst 2007 gebaut worden. Damals ist im Ort die Zahl der Geburten sehr gering gewesen und man entschloss sich, die Volksschulen Saalbach und Hinterglemm zusammenzulegen. Dazu wurde die vierklassige Volksschule Wiesern in Hinterglemm direkt am Zielgelände der WM-Abfahrt vom Zwölferkogel neu errichtet.

Die Gemeinde begann aber auch, aktiv für Wohnraum für Einheimische zu ...