Seniorenheim-Bewohner: 93 Prozentbeziehen Sozialhilfe

Durch das Ende des Pflegeregresses ist die Zahl der Selbstzahler in den Seniorenheimen weiter gesunken. Das Land pocht auf mehr Geld vom Bund.

Ende 2017 hat rund ein Drittel aller damals rund 4900 Seniorenheimbewohner im Bundesland den Heimplatz selbst bezahlt - durch ihre Pension, das Pflegegeld und/oder den Rückgriff auf Erspartes. Konkret betrug die Zahl der Selbstzahler 1566 Personen - was 32 Prozent der Bewohner entsprach. Dann kam der September 2017: Damals hat der Nationalrat mit großer Mehrheit aller Fraktionen außer den Neos - kurz vor der anstehenden Wahl - die Abschaffung des Pflegeregresses beschlossen. Das heißt, dass die Heimbetreiber ab 1. 1. 2018 nicht mehr auf das Bar- und Immobilienvermögen der Bewohner zugreifen dürfen. Schon zuvor gab es die Möglichkeit, dem Regress zu entkommen, indem man das Vermögen rechtzeitig weitervererbt hat.

Als Folge der Regress-Abschaffung ist österreichweit die Zahl jener Senioren, bei denen zur Finanzierung des Heimplatzes ganz oder teilweise auf Sozialhilfe - und damit Steuergeld - zurückgegriffen wird, weiter gestiegen: Betrug dieser Anteil im Dezember 2017 im Bundesland noch 68 Prozent, ist er mit Jahresende 2020 auf knapp 93 Prozent angewachsen. Das heißt: Nur noch sieben Prozent der Heimbewohner - egal ob Millionärin oder Mindestrentner - können den Heimplatz aus Eigenmitteln zahlen: "Das haben wir genau so prognostiziert", sagt Sozialreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). In der Stadt Salzburg ist die Zahl der Sozialhilfeempfänger in den städtischen Heimen, der Ende 2017 bei 63 Prozent lag, durch die Regress-Abschaffung auf 82 Prozent gestiegen.

Die Folge: Die Abschaffung des Regresses hat allein 2018 dem Land Salzburg Mehrkosten von 24,35 Mill. Euro beschert. Dennoch betont Schellhorn, dass die Abschaffung des Pflegeregresses "wichtig und richtig" gewesen sei: "Denn warum sollten Menschen ihr Erspartes dem Staat übergeben müssen, wenn sie in ein Seniorenwohnhaus ziehen?" Allerdings betont er auch, dass es für die Mehrkosten durch den Wegfall des Pflegeregresses eine dauerhafte Lösung vom Bund brauche: "Eine Vermögenssteuer fand im Nationalrat ja bisher keine Mehrheit." Tatsächlich wurden dem Land von den 24,35 Mill. Euro an Mehrkosten vom Bund 2018 nur 19,5 und 2019 rund 19,8 Mill. Euro ersetzt - was pro Jahr ein Delta von rund fünf Mill. Euro ergibt. In der Stadt schätzt das Büro von Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) die Mehrkosten durch die Abschaffung des Regresses auf rund 3,36 Mill. Euro pro Jahr. Der Zweckzuschuss des Bundes habe im Vorjahr aber nur 2,3 Mill. Euro betragen, heißt es.

Landesfinanzreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) betont, dass die Länder aufgrund der Abschaffung des Pflegeregresses daher "in Dauerverhandlungen mit dem Bund sind, damit die Kosten jährlich abgegolten werden". Denn bisher sei es üblich gewesen, dass die Länder die entsprechenden Mehrkosten im Nachhinein vom Bund rückerstattet bekommen hätten. Stöckl: "Dann wurden diese Kosten aber vom Nationalrat gedeckelt." Die Finanzreferenten der Länder würden aber weiter auf die volle Kostenabdeckung drängen, sagt Stöckl: "Das wurde mit dem damaligen Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP, Anm.) vereinbart."

Ein weiteres Thema ist, dass die Nachfrage nach Seniorenheimplätzen landesweit als Folge der Coronakrise gesunken ist: Experten von Stadt und Land zufolge hat das weniger mit den pandemiebedingten Todeszahlen in den Heimen zu tun. Hauptgrund sei vielmehr die Tatsache, dass viele Familien aufgrund der Besuchseinschränkungen in den Heimen sowie der Angst davor, dass Hochbetagte durch Covid-19 in Heimen möglicherweise gefährdeter seien als zu Hause, nun eine Anmeldung im Heim möglichst lange hinauszögerten.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend bei den sechs städtischen Seniorenheimen mit ihren in Summe 715 Plätzen. Sozialabteilungsleiter Patrick Pfeifenberger: "Wir hatten vor der Coronakrise zwischen 120 und 200 Personen auf der Dringlichkeitsliste für eine Seniorenheimaufnahme. Diese Zahl hat sich auf 20 bis 30 verringert." Dass Familien nun aber abwarten würden, sei irrational, sagt Pfeifenberger: "Denn die Seniorenheime sind ein sehr sicherer Platz im Vergleich zur Familie zu Hause, weil in den Heimen die Hygienestandards sehr hoch sind und diese permanent überwacht werden. Zudem sind die meisten Bewohner geimpft."

Landesweit ist die Zahl der freien Seniorenheimbetten von 31. Dezember 2019 auf 31. Dezember 2020 von 329 auf 572 gestiegen. Das entspricht aber bei einer Gesamtzahl von rund 5129 Betten (2019) bzw. 5142 Betten (2020) nur einem Anteil von 6,4 Prozent, der dann auf 11,1 Prozent gestiegen ist. Evident ist aber, dass gleichzeitig binnen Jahresfrist die absolute Zahl an Heimbewohnern im Bundesland von 4800 auf 4570 gesunken ist.

Für LH-Stv. Schellhorn ist das aber kein Grund, Neubau- bzw. Ausbaupläne von Seniorenheimen wie aktuell in Henndorf, Schwarzach, Rauris, Taxenbach und Bramberg zu überdenken: "Wir werden gerade in Zeiten wie diesen die Zukunftsplanung nicht über Bord schmeißen." Laut Plan sollen bis 2025 landesweit zusätzlich 300 Plätze in den Seniorenwohnhäusern gebaut werden - was beinahe den Zielen des Bedarfsplans bis 2025 entspreche. Schellhorn: "Wir arbeiten aber bereits am Seniorenwohnhaus-Bedarfsplan 2030."

Die Stadt Salzburg macht in puncto Seniorenheim auf ein aus ihrer Sicht bestehendes Gerechtigkeitsproblem aufmerksam. Denn das Land habe bei den Seniorenheimen Obergrenzen bei den Grund- und Pflegetarifen fixiert, sagt Christoph Baumgärtner, Leiter der sechs städtischen Seniorenheime. Seine Kritik: "Der Pflegetarif ist für alle Heime, egal welchen Betreiber sie haben, gleich. Der Grundtarif ist aber unterschiedlich. Daher werden hier Menschen unterschiedlich behandelt." Der Grundtarif für die städtischen Heime betrage rund 36 Euro pro Tag und Bewohner. Bei privaten Trägern wie etwa der Diakonie gelte hier aber ein Tarif von bis zu 62 Euro. Daher könne die paradoxe Situation entstehen, dass dieselbe Person im städtischen Heim ein Selbstzahler sein könne, beim Umzug in ein privates Heim aber zum Sozialhilfeempfänger werde. Das betreffe bis zu fünf Prozent und damit rund 35 Personen der aktuell 715 Bewohner in den städtischen Seniorenheimen. Daher müsse man hier das Gesetz novellieren.

LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) erteilt dem aber eine Absage: "Die verschiedenen Tarife sind historisch gewachsen. Denn die privaten Träger kriegen im Gegensatz zu den Gemeinden kein Geld aus dem Gemeindeausgleichsfonds für ihre Investitionen in die Gebäude."