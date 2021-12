Seniorenwohnhaus Hellbrunn: Wird das Haupthaus künftig ein Amt?

Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) will mehrere Varianten der Nachnutzung für das denkmalgeschützte Gebäude prüfen lassen. Spruchreif ist ein Umzug für die jetzigen Bewohner aber noch lange nicht.

70 Millionen Euro hat die Stadt Salzburg zwischen 2013 und 2020 in den Neubau bzw. die Generalsanierung ihrer Seniorenwohnhäuser investiert und auf neue Wohnmodelle umgestellt. Nur zum Teil wurden die Seniorenwohnhäuser Hellbrunn und Itzling durch Neubauten modernisiert. Nun soll geprüft werden, was dort mittelfristig mit den veralteten Bestandsbauten passieren soll. Der Amtsbericht wurde nun im Sozialausschuss diskutiert. Nächste Woche kommt er in den Bauausschuss. Etwaige Baumaßnahmen würden frühestens ab 2025 umgesetzt, sagt Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ).

In den ...