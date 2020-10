Sepp Schellhorn: Salzburgs pinker Parteichef bereitet Rückzug in Etappen vor

Sepp Schellhorn lässt sich am Samstag nochmals zum Landessprecher der Neos in Salzburg wählen. Nächstes Jahr soll es dann eine Parteichefin geben.

In Wien war der pinke Freudenschrei am Sonntag groß. Die Landtagswahl brachte Zugewinne, die Neos landeten mit 7,5 Prozent sogar vor der FPÖ. Nun streben die Pinken eine Regierungsbeteiligung mit der SPÖ an.

Genau dort, auf der Regierungsbank, sitzen die Neos in Salzburg seit zweieinhalb Jahren. 2018 ist die Partei bei ihrem ersten Antreten in den Landtag eingezogen und flugs in der Dreierkoalition mit ÖVP und Grünen gelandet. Der Parteichef aber musste draußen bleiben. Der Landeshauptmann machte schon ...