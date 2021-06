Sepp Schellhorn zum Rückzug aus der Politik: "Ich will kein Frühstücksabgeordneter sein"

Nach sieben Jahren im Nationalrat legt Sepp Schellhorn (54) sein Mandat zurück. Im Interview erklärt er, warum er ausgelaugt ist, den Gang in die Spitzenpolitik aber dennoch nicht bereut. Und warum er es Landeshauptmann Wilfried Haslauer nicht nachträgt, dass er ihm in den Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl 2018 einen Regierungssitz verwehrt hat.

Sie begründen Ihren Abschied mit einer "Überdosis Gift" in der Politik - was und wen meinen Sie damit? Sepp Schellhorn: Das Gift ist die klimatische Veränderung im Diskurs, in der Demokratie. Meine politische Arbeit war wahnsinnig intensiv als Tourismus- und Wirtschaftssprecher. Als Oppositioneller kann man noch so viele konstruktive Vorschläge einbringen. Das einzige Instrumentarium, das die Regierung perfekt beherrscht, sind die Vertagungsbeschlüsse. Die Anträge der Opposition werden dann immer wieder schubladisiert. Und das reibt einen dann irgendwann auf.

...