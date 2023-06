Sepp Schwaiger: Die Windkraft als "riesiger Hebel"

Der alpine Raum ist für Landesrat Sepp Schwaiger (ÖVP) nicht tabu: "Wir sind nicht in der komfortablen Situation, es uns aussuchen zu können."

Landesrat Sepp Schwaiger (ÖVP) will auch in der neuen Legislaturperiode ein Vertreter des ländlichen Raumes bleiben.

In der Zeit zwischen 2007 und 2012 habe Salzburg die größten Sprünge gemacht, um unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden. Seither stagniere die Autarkie-Quote, auch weil der Verbrauch (E-Mobilität, Wärmepumpen) ständig steigt.

An der Windenergie sieht Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) daher kein Vorbeikommen. Für das Projekt Windsfeld vor dem Tauernportal bei Flachau werde er in zwei Jahren die Umweltverträglichkeitsprüfung haben. Zehn bis zwölf Windräder sollen sich dort drehen. Jedes erzeugt Strom für rund 3500 Haushalte und entfaltet seine Höchstleistung zwischen Oktober und März - zu Zeiten, in denen Wasser und Photovoltaik schlechter funktionieren.

Elf Vorrangzonen für Windräder festgelegt

"Insgesamt sind elf Vorrangzonen im Land manifestiert. Die gilt es jetzt konsequent zu verfolgen", sagt Schwaiger. In Summe liege das Potenzial bei 64 Windrädern, "das ist ein riesiger Hebel". Der alpine Raum ist für ihn nicht tabu: "Wir sind schlichtweg nicht mehr in der komfortablen Situation, es uns aussuchen zu können."

Alle zehn Jahre verdopple sich der Aufwand für den Katastrophenschutz, obwohl viel geschehe. Schwaiger sagt, die Energiewende könne nur in Zusammenschau mit der Klimawende gelöst werden, Arten- und Naturschutz seien unbedingt mit dem Klimaschutz unter einen Hut zu bringen. Vor diesem Hintergrund kündigt die neue Landesregierung eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren an, wenn es sich - wie im Fall der erneuerbaren Energien - um übergeordnete öffentliche Interessen handelt.

Oberpinzgau: Grundsätzliches Einvernehmen auch im Achental

Eine ordentliche Nuss zu knacken hat Schwaiger nach wie vor im Oberpinzgau. Konkret geht es dort um den Hochwasserschutz in fünf Tauerntälern - die Sache werde "weniger emotional" betrieben, als die Medien oft berichten würden, sagt Schwaiger. Selbst im Krimmler Achental existiere mittlerweile ein grundsätzliches Einvernehmen mit der Mehrzahl der Grundeigentümer. "Wir lassen niemanden zurück, ich bin sicher, dass wir das hinbekommen werden."

Quartiere für Flüchtlinge? Es geht nur mit Gemeinden

Zuversichtlich ist Schwaiger auch, was die Suche von Flüchtlingsquartieren angeht - dafür ist er ab 14. Juni neu zuständig. Mit dem ehemaligen Austria-Trend-Hotel in Wals und dem früheren Seven-Days-Hotel in Puch laufen in Kürze die Verträge für zwei große Häuser (rund 600 Plätze) aus.

Vertreter des ländlichen Raumes bleiben

Für die Vertriebenen aus der Ukraine gebe es in der Bevölkerung mehr Verständnis als für Asylwerbende, beobachtet Schwaiger. Seine Devise: "Wir werden Lösungen finden, aber es geht nur gemeinsam mit den Gemeinden."

Wahrgenommen wurde Schwaiger in der vergangenen Legislaturperiode stets als Vertreter des ländlichen Raums. Auch auf dem Land hat die ÖVP Stimmen verloren, aber die Verluste fielen geringer aus. "Ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass sich mein Einsatz gelohnt hat, und werde meinen Job auch künftig so anlegen."

3 Sager von...Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP)

"In zwei Jahren haben wir die UVP für den ersten Windpark."

über Energie-Autarkie

"Bei Ukrainern ist die Akzeptanz in der Bevölkerung eine andere als bei Asylansuchenden."

über die Notwendigkeit, neue Asylquartiere finden zu müssen

"Das Wahlergebnis ist nicht schönzureden, aber man hat an den Vorzugsstimmen gesehen, dass sich mein Einsatz im Innergebirg gelohnt hat. Ich werde es wieder so anlegen."

über die Wahlschlappe

Energie, Landwirtschaft, Personal: Josef Schwaiger gibt die Raumordnung ab. Personal, Landwirtschaft und Wasser behält er, neu sind die Energie, der Nationalpark und die Antheringer Au. Schwaiger wird zudem mit der Schaffung neuer Asylquartiere betraut.