Sesselrücken nach der Bürgermeisterwahl

Städtebund, Aufsichtsräte, Kuratorien: Statt Politiker will die SPÖ künftig vermehrt Experten in wichtige Gremien entsenden.

Nach geschlagener Bürgermeisterwahl kommt ein Rattenschwanz an neuen Besetzungen. Das zeigt der Amtsbericht, der am Montag im Stadtsenat beschlossen wird.

Die Stadt Salzburg muss nach Heinz Schadens Ausscheiden in zig Gremien Vertreter entsenden. Manche Positionen sind einflussreicher und strategisch wichtiger als andere, auch das spiegelt die "austarierte" Liste der Entsendungen wider. In der Salzburg AG etwa sitzen künftig nicht nur Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), sondern auch Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Dasselbe gilt bei der Messegesellschaft. Kraft seines Amtes sitzt Preuner auch im Festspielkuratorium. Und er wird in der Versammlung des Regionalverbands vertreten sein.