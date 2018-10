SGKK: Landesregierung beschneidet strenge Prüfer

Die GKK erwirkte zuletzt Nachzahlungen in Millionenhöhe. Jetzt wehrt sich die Kasse gegen Machtverlust bei den Beitragsprüfungen.

Übertrieben und zu genau: Das war die Kritik von Salzburgs Finanzreferenten Christian Stöckl (ÖVP), nachdem dem Land nach einer Prüfung der Gebietskrankenkasse eine Nachzahlung von 4,6 Millionen Euro aufgebrummt worden war. Diese Kritik sei eigentlich eine Auszeichnung für gute Arbeit. So sieht es Andreas Huss, Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK). "Wir vollziehen mit unseren Prüfungen Gesetze. Nicht mehr und nicht weniger."

Die Krankenkasse geht in Sachen Beitragsprüfung in die Offensive. Hintergrund ist der Gesetzesentwurf zur Neuorganisation des österreichischen Sozialversicherungssystems. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Beitragsprüfer künftig von den Gebietskrankenkassen zur Finanz wandern. Für die GKK ist das nicht nur eine Maßnahme, um die lästigen Prüfungen zu mildern. Es sei auch verfassungswidrig, sagt Andreas Huss. In seiner Einschätzung stützt er sich auf die Expertise des Verfassungsrechtlers Walter Berka.

Der Salzburger Universitätsprofessor ist der Ansicht, dass die Prüfung durch die Finanz das Prinzip der Selbstverwaltung der Kassen infrage stelle. "Das Ministerium sagt zu dem Vorhaben, dass die Beitragsprüfung ja die Finanz und nicht die Versicherten interessiert", sagt Berka. Das sei widersprüchlich. Denn die Sozialversicherung der Selbstständigen und jene der Beamten werden künftig weiter selbst prüfen.

GKK-Obmann Andreas Huss sieht auch in der aktuellen Prüfpraxis der Krankenkasse Gesetz und Gerichte auf ihrer Seite. Im jüngsten Streitfall mit dem Land wurde die GKK-Ansicht höchstgerichtlich bestätigt.

Auch in einem anderen brisanten Fall gibt es mittlerweile höchstgerichtliche Entscheidungen zugunsten der Krankenkasse. Die GKK beanstandete bei der Schlafsystem-Firma Wenatex, dass 80 Handelsvertreter anzustellen gewesen wären. Im Juli 2017 wurde eine Klage einer Mitarbeiterin vor dem Bundesverwaltungsgericht zugunsten der Gebietskrankenkasse entschieden. In anderen Klagen von Mitarbeitern haben sich zudem die Landesverwaltungsgerichte in Salzburg, Vorarlberg und Tirol der Auslegung der Gebietskrankenkasse angeschlossen.

Auch die Prüfstatistik bestätige das Vorgehen der Gebietskrankenkasse, sagt Obmann Andreas Huss. "Wir haben im Vorjahr 864 Firmen geprüft. Davon wurden elf Bescheide beeinsprucht. In neun Fällen wurde uns recht gegeben, nur zwei Fällen haben wir verloren."

Huss kontert auch die Kritik vieler Unternehmer, die beklagen, dass die GKK zu schnell Konkursanträge stelle. "Wir agieren da nicht rücksichtslos. Es gibt immer Vorgespräche, Angebote für Ratenzahlungen. Es wird sicher niemand wegen 1000 Euro in den Konkurs geschickt."

Das neue Gesetz wird vor dem Verfassungsgerichtshof landen - davon ist Huss überzeugt. Die GKK werde die entsprechenden Schritte aber nicht in die Wege leiten, sagt Huss. Denn dort wird ab dem nächsten Jahr bereits ein Übergangsgremium das Sagen haben. Und darin würden wohl mehrheitlich Regierungsvertreter sitzen.